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01/10/2019
16:14

В РФ меняются правила судопроизводства

В РФ меняются правила судопроизводства.
Как говорится в материалах Госдумы, во вторник, 1 октября 2019 года, вступают в силу масштабные законы, реформирующие систему судов общей юрисдикции, а также изменяющие правила судопроизводства. В частности, вводится возможность для граждан обращаться в суд с групповыми исками в защиту своих прав и законных интересов.

Первый из них, N 1-ФКЗ, выделяет апелляционную и кассационную инстанции в судах общей юрисдикции в отдельные надрегиональные суды. С 1 октября начнут работу пять апелляционных и девять кассационных судов, а также один апелляционный военный суд и один кассационный военный суд. Каждый из новых судов будет действовать в пределах соответствующего судебного округа, включающего несколько регионов.

Отдельно необходимо сказать о реорганизации в системе военных судов, которые также относятся к судам общей юрисдикции. С 1 октября начнут работу апелляционный военный суд и кассационный военный суд, в связи с чем были внесены изменения в структуру, территориальную юрисдикцию и названия военных судов. Система военных судов приведена в соответствие с существующим военно-административным делением Российской Федерации.

Два окружных военных суда - Приволжский окружной военный суд в Самаре и Уральский окружной военный суд в Екатеринбурге - объединены в один Центральный окружной военный суд с местом дислокации в Екатеринбурге и постоянным судебным присутствием в Самаре.

Структурные изменения судебной системы ведут к необходимости изменения правил судопроизводства, которыми руководствуются суды общей юрисдикции. Соответствующие поправки были введены вторым масштабным законом реформы N 451-ФЗ - судопроизводственным.

В числе наиболее важных изменений также то, что с 1 октября представителями сторон в суде при рассмотрении гражданских и арбитражных дел могут быть только лица, имеющие высшее юридическое образование или учёную степень по юридической специальности - за исключением дел, подлежащих рассмотрению мировыми судьями или районными судами.

С этой же даты вводится сплошная кассация. Теперь каждая кассационная жалоба будет рассматриваться кассационным судом коллегиально, что позволит обеспечить качественную проверку кассационных жалоб по существу, в отличие от выборочной кассации.

Расширяется количество дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства. В том числе путем увеличения суммы исковых требований о взыскании денежных средств по таким делам.

Исключается термин "подведомственность" применительно к разграничению полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Изменяется порядок выдачи исполнительного листа. В гражданских и арбитражных делах исполнительный лист будет выдаваться только по ходатайству взыскателя, за исключением исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета. Аналогичное правило содержится в КАС РФ при рассмотрении административных дел.

"AK&M" от 01.10.2019
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