В РФ меняется законодательство о "цифровых правах". Об этом говорится в материалах Госдумы.



Закон закрепляет базовые нормы для регулирования оборота цифровых прав и, что очень важно, позволяет обеспечить судебную защиту прав граждан и юридических лиц, возникающих в отношениях цифровой экономики. Изменения вступили в силу 1 октября.



Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сказал, что данный закон является основополагающим для регулирования отношений в рамках цифровой экономики. Это новая сфера для российского права, поэтому важно закрепить основные положения в Гражданском кодексе. Конкретные правила оборота цифровых объектов устанавливаются в специальных законах.



"Законом введены в ГК РФ несколько базовых положений о новых цифровых объектах экономических отношений. Фактически эти новые объекты создаются и используются - и в России и за рубежом, но российским законодательством напрямую до сих пор не регламентировались, поэтому лица, приобретающие такие объекты, а также их кредиторы и наследники могли оказаться без правовой защиты", - отметил П.Крашенинников.



Цифровые технологии очень прочно вошли в нашу жизнь. В сети Интернет развивается рынок таких объектов, как токены, криптовалюта. Довольно широко распространено заключение контрактов в сети Интернет путем нажатия кнопок на компьютере, смартфоне или отправки СМС. Приобретение товаров и оплата услуг онлайн уже стала одной из главных тенденций потребительского рынка. Появление новых цифровых возможностей существенно упрощает нашу жизнь, но поскольку эти отношения не были урегулированы напрямую законодательством, создавались большие риски. Закон позволяет обеспечить правовые условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде, для предоставления защиты гражданам и организациям по таким сделкам, сообщил Павел Крашенинников.



Законом закрепляется базовое определение "цифровое право" (юридический аналог термина "токен"), определяется его участие в обороте как объекта гражданских прав.



С этой целью вводится новая статья 141.1 ГК РФ "Цифровые права". Под цифровыми правами предлагается понимать особые "обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу".



Устанавливается, что дистанционное выражение лицом своей воли с помощью электронных или других технических средств (смартфонов, компьютеров) будет приравнено к простой письменной форме сделки. В результате сделки, совершаемые путем отправки СМС или путем заполнения формы в сети Интернет будут считаться заключенными и действительными. Получат признание также электронные доверенности. Исключение - для завещаний, они не могут быть составлены с использованием электронных средств.



Регулируется сфера "смарт-контрактов" (условие об автоматическом исполнении договора).



Такие условия договоров распространены в банковской сфере (например, клиент может поручить банку списание коммунальной платы в режиме "автоплатежа"). Также они востребованы и в электронной торговле. В результате лицо, покупающее тот или иной виртуальный объект, получит его автоматически при наступлении указанных в соглашении обстоятельств. У продавца будет списано цифровое право, а у покупателя деньги.



Решается вопрос о легализации сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации (big data). Для этого вводится в ГК РФ конструкция договора об оказании услуг по предоставлению информации. Такой договор предусматривает защиту от получения информации третьими лицами.



"AK&M" от 01.10.2019