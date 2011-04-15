Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

01/10/2019
13:21

В РФ отменены налоговые льготы для пальмового масла

В РФ отменены налоговые льготы для пальмового масла. Об этом говорится в материалах Госдумы.

Так, с сегодняшнего дня вступает в силу Закон "О внесении изменений в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". Кроме отмены налоговых льгот для пальмового масла им вводятся льготы для отечественной плодово-ягодной продукции.

В частности, вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, которые исключают пальмовое масло из перечня товаров, при продаже которых используется льготная ставка НДС (10%), и включает в этот перечень фрукты и ягоды, в том числе отечественный виноград.

"Принимая данный закон, мы в первую очередь руководствовались заботой о здоровье граждан. Повышение ставки НДС на пальмовое масло приведёт не только к уменьшению его использования при изготовлении молочной продукции, что снизит вредное воздействие на здоровье россиян, увеличит количество полезных молочных продуктов на наших прилавках, но и позволит привлечь в бюджет дополнительно около 5 млрд руб., которые мы рекомендовали Правительству направить на поддержку российской молочной отрасли. Эта мера увеличит субсидию молочному животноводству более чем в два раза", - заявил заместитель председателя ГД, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Снижение налога на добавленную стоимость при реализации фруктов и ягод является прямой поддержкой российских производителей, сделает отечественную продукцию более конкурентной, а также более доступной для россиян", - подчеркнул он.

"AK&M" от 01.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100