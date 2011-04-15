В РФ отменены налоговые льготы для пальмового масла. Об этом говорится в материалах Госдумы.



Так, с сегодняшнего дня вступает в силу Закон "О внесении изменений в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". Кроме отмены налоговых льгот для пальмового масла им вводятся льготы для отечественной плодово-ягодной продукции.



В частности, вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, которые исключают пальмовое масло из перечня товаров, при продаже которых используется льготная ставка НДС (10%), и включает в этот перечень фрукты и ягоды, в том числе отечественный виноград.



"Принимая данный закон, мы в первую очередь руководствовались заботой о здоровье граждан. Повышение ставки НДС на пальмовое масло приведёт не только к уменьшению его использования при изготовлении молочной продукции, что снизит вредное воздействие на здоровье россиян, увеличит количество полезных молочных продуктов на наших прилавках, но и позволит привлечь в бюджет дополнительно около 5 млрд руб., которые мы рекомендовали Правительству направить на поддержку российской молочной отрасли. Эта мера увеличит субсидию молочному животноводству более чем в два раза", - заявил заместитель председателя ГД, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.



"Снижение налога на добавленную стоимость при реализации фруктов и ягод является прямой поддержкой российских производителей, сделает отечественную продукцию более конкурентной, а также более доступной для россиян", - подчеркнул он.



"AK&M" от 01.10.2019