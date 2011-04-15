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01/10/2019
14:50

"Система" объявила о приобретении акций в рамках программы обратного выкупа

АО "Система Финанс" (подконтрольное АО АФК "Система") приобрело 15581400 обыкновенных акций корпорации (ISIN: RU000A0DQZE3) после объявления о запуске программы выкупа акций корпорации 17 сентября 2019 года. Об этом говорится в сообщении АФК.

Акции были приобретены на Московской Бирже (ММВБ) уполномоченным "Система Финанс" брокером в период с 19 сентября по 25 сентября 2019 года и переданы "Система Финанс" 27 сентября.

"Система Финанс" уведомила АФК "Система" о приобретении акций 30 сентября 2019 года.

С начала запуска программы "Система Финанс" приобрела 24719400 обыкновенных акций корпорации.

ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.

Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.

Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.

Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 23.179 млрд руб. против убытка 1.542 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль в доле АФК составила 23.181 млрд руб. против убытка 2.919 млрд руб. Выручка увеличилась на 10% до 379.645 млрд руб. с 345.174 млрд руб., показатель OIBDA - на 2.9% до 127.541 млрд руб. со 123.986 млрд руб.

Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за II квартал 2019 года составила 7.466 млрд руб. против убытка 1.328 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль в доле АФК составила 6.54 млрд руб. против убытка 1.676 млрд руб. Выручка увеличилась на 9.6% до 194.101 млрд руб. со 177.16 млрд руб., показатель OIBDA - на 1.3% до 65.578 млрд руб. с 64.718 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 01.10.2019

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