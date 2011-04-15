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01/10/2019
14:29

Карамышевский мост построят до конца ноября

Строительство Карамышевского моста планируется закончить до конца ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Строители завершили монтаж конструкций моста - фактически мост сомкнулся. С сегодняшнего дня по нему может ездить строительная техника. Рабочим предстоит уложить дорожное полотно и смонтировать освещение", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, на мосту организуют по три полосы для движения в обе стороны.

"Его особенность в том, что пролётная конструкция длиной 600 метров держится всего на двух опорах. А конструкции моста произведены на том же заводе, который поставлял свои изделия для Крымского моста", - подчеркнул заммэра.

М.Хуснуллин отметил, что Карамышевский мост - финальная часть строительства Северо-Западной хорды. Старый шлюзовой Карамышевский мост, расположенный в 200 метрах от нового, будет использоваться для местных поездок без выезда на транзитную хордовую магистраль.

Напомним, Северо-Западная хорда свяжет четыре округа столицы: Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный. Она пройдёт от Сколковского до Ярославского шоссе.

Длина хорды составит почти 89 км. С её запуском разгрузятся на 15% Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублёвское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе, ряд центральных улиц, Третье транспортное кольцо и МКАД.

Пробег автомобилей при проездах между соседними районами сократится примерно на 10%.

"AK&M" от 01.10.2019
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