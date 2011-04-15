В Москве снесли три нелегальных автосервиса, ресторан и кафе, говорится в материалах Стройкомплекса.



Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, самовольные строения снесли в пяти округах столицы.



По его словам, одноэтажное кафе площадью более 113 кв. м разобрали на улице Буженинова, дом 16, строение 1 в районе Преображенское на востоке столицы.



Также снесли незаконную постройку площадью 175 кв. м на проспекте Маршала Жукова, владение 27 в районе Хорошево-Мневники на северо-западе города. Освобождённый участок используется жителями под свободную парковку.



Ресторан "Карамель" демонтировали на улице Изумрудная, владение 3, строение 2 в районе Лосиноостровский на северо-востоке города.



"Вопрос законности двухэтажной пристройки рассмотрен в судебном порядке. Апелляционной и кассационной инстанциями решение Арбитражного суда города Москвы об освобождении земельного участка и сносе незаконной пристройки оставлено без изменения, жалобы ответчика - без удовлетворения. Приняты меры по исполнению решения суда", - сказал В.Овчинский.



Он добавил, что также ликвидировали здание автосервиса площадью 300 кв. м на Тихорецком бульваре, владение 16, строение 1 в районе Люблино на юго-востоке столицы.



Ещё один автосервис с экспресс-шиномонтажом демонтировали на улице Шверника, дом 2, корпус 2, строение 1 в районе Академический на юго-западе города. Освобождённую территорию приведут в порядок.



Кроме того, снесли автосервис на улице Грайвороновская, владение 9 в районе Текстильщики. Демонтаж выполнила префектура Юго-Восточного округа с привлечением ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО". Ранее на этой территории была снесена автомойка и шиномонтаж, которые также размещались незаконно.



Обеспечен свободный проезд к жилому дому на северо-востоке столицы. На участке по адресу: улица Октябрьская, владение 69 в районе Марьина Роща ведутся работы по прокладке инженерных сетей и сооружений к строящимся капитальным объектам. На время проведения работ территорию огородили и установили временное заграждение.



"Заграждение не убрано в срок, более того - увеличилась зона ограждения, что создало препятствие для проезда к жилому дому", - пояснил В.Овчинский.



Он отметил, что в адрес организации было направлено предостережение, содержащее требование о завершении работ. Сейчас строительно-монтажные работы закончены, участок освобождён и благоустроен. Обеспечен беспрепятственный проезд к жилому дому.



В Восточном округе на улице Перовская, владение 66Д в районе Новогиреево(рядом с ж/д станцией Кусково) не допустили возведения торгового центра.



"Факт незаконного использования участка пресечен на этапе возведения фундамента. Оперативно приняты меры по освобождению незаконно используемой территории", - добавил В.Овчинский.



"AK&M" от 01.10.2019