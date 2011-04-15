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01/10/2019
18:22

В Москве выделены участки под строительство развязки на Ленинградском шоссе

В Москве выделены участки под строительство развязки на Ленинградском шоссе, говорится в материалах Стройкомплекса.

Четыре участка предоставлено группе компаний "Российские автомобильные дороги" для строительства второй очереди транспортной развязки в Зеленограде, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Они находятся на Ленинградском шоссе и Московском проспекте.
"Развязка появится на пересечении подъездной дороги к Зеленограду с автодорогой М-10 "Россия" от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга", - сказала А.Пятова.

По её словам, участки площадью 0.15 га предоставят инвестору на шесть лет для строительства. Решение было принято на Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК).

"AK&M" от 01.10.2019
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