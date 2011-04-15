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01/10/2019
17:31

Московской области будут переданы участки автодорог

Территориальное управление Росимущества в Московской области подписало распоряжение о передаче в государственную собственность Московской области 7 автомобильных дорог и 25 земельных участков, находящихся в федеральной собственности. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Объекты закреплены на праве оперативного управления за ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства.

В государственную собственность Московской области будут переданы участки автомобильных дорог Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, а также участки Рублёво-Успенского и Ильинского шоссе.

Кроме того, в собственность Московской области передаются земельные участки в городе Бронницы, Раменском, Коломенском, Красногорском и Одинцовском районах, расположенные рядом с автомобильными дорогами.

"AK&M" от 01.10.2019
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