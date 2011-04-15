Регионы довели до аграриев 71.2% федеральных субсидий. Об этом сообщил Минсельхоз.



По состоянию на 26 сентября предусмотренные федеральным бюджетом средства перечислены в регионы на общую сумму 115.2 млрд руб. Из указанных средств регионы довели до конечных получателей 82 млрд руб., или 71.2% от предусмотренного объёма, что на 4.7 процентного пункта выше уровня 19 сентября 2019 года.



Уровень доведения до сельскохозяйственных товаропроизводителей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства составляет 91.9%, субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 92.9%.



По доведению средств до аграриев в настоящее время лидируют Чукотский автономный округ (96%), Вологодская область (93.7%), Кировская область (92.9%), Алтайский край (92.7%), Республика Бурятия (92.6%), Забайкальский край (91%), Иркутская область (90.5%) и Санкт-Петербург (90.5%).



Самые низкие темпы наблюдаются в Республике Ингушетия (19.1%), Севастополе (26.9%), Ростовской области (40.8%), Астраханской области (51%), Амурской области (51.4%), Республике Северная Осетия-Алания (52.1%), Еврейской автономной области (52.3%), Тульской области (52.8%), Республике Дагестан (55.7%), Тверской области (55.8%), Карачаево-Черкесской Республике (59%), Волгоградской области (59.4%) и Республике Крым (59.6%).



"AK&M" от 01.10.2019