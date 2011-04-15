Роснефть опубликовала ключевые принципы в области налогообложения

В целях всестороннего и полного информирования заинтересованных сторон о деятельности ПАО "НК "Роснефть" опубликованы ключевые принципы в области налогообложения. Об этом говорится в сообщении компании.



Данный документ отражает основные принципы и задачи в области налогообложения, направленные на достижение стратегических целей компании.



Раскрытие компанией ключевых принципов в области налогообложения, первой среди крупнейших компаний российского нефтегазового сектора - очередное подтверждение статуса лидера отрасли, ответственного и добросовестного налогоплательщика, действующего исходя из принципов открытости и прозрачности в налоговой сфере и задающего новый стандарт ответственного налогового поведения.



Ключевые принципы в области налогообложения отражают накопленный опыт компании в реализации налоговой функции, а также тенденции развития налоговой политики, формируемые современной фискальной средой. В их основе - безусловное и своевременное исполнение требований налогового законодательства, исчисление и уплата всех применимых налогов, сборов и пошлин.



ПАО "НК "Роснефть" является крупнейшим налогоплательщиком в Российской Федерации. В 2018 году Компания обеспечила уплату 4 трлн руб. налогов, пошлин и страховых взносов в бюджетную систему России.



Платежи НК "Роснефть" сформировали 18% доходов федерального бюджета в 2018 году.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 61.7% до 131 млрд руб. с 81 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий составил 2.077 трлн руб. против 1.722 трлн руб. (+20.6%). Показатель EBITDA увеличился на 42.3% до 548 млрд руб. с 385 млрд руб.



"AK&M" от 01.10.2019