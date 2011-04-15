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01/10/2019
14:41

Правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом говорится на сайте Правительства.

Основные характеристики федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов базируются на основных показателях прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, разработанных Минфином России. Законопроект содержит основные характеристики бюджета: доходы в 2020 году - 20379.4 млрд руб., в 2021 году - 21246.5 млрд руб., в 2022 году - 22058.3 млрд руб.; расходы в 2020 году - 19503.3 млрд руб., в 2021 году - 20634 млрд руб., в 2022 году - 21763.3 млрд руб.; профицит в 2020 году - 876.1 млрд руб., в 2021 году - 612.5 млрд руб., в 2022 году - 295 млрд руб.



"AK&M" от 01.10.2019
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