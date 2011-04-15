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01/10/2019
18:20

В.Путин подписал закон о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря". Об этом говорится на сайте Кремля.

Федеральным законом ратифицируется Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в Актау 12 августа 2018 года.

Конвенцией устанавливается, что Стороны реализуют суверенитет, суверенные и исключительные права, а также осуществляют юрисдикцию на Каспийском море.

Конвенцией определяются и регулируются права и обязательства Сторон в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.

В соответствии с Конвенцией деятельность Сторон на Каспийском море осуществляется на основе принципов уважения суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга, использования Каспийского моря в мирных целях, неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих Сторонам, и других принципов.

Конвенция подлежит ратификации в соответствии с подпунктами "а", "в" и "г" пункта 1 и пунктом 2 статьи 15 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации".

"AK&M" от 01.10.2019
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