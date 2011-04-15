В.Путин подписал закон о субсидиях российским виноделам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о субсидиях российским виноделам, сообщила Госдума.



Изменения вносятся в статью 78 Бюджетного кодекса РФ.

Закон уточняет, что субсидии могут предоставляться в отношении недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда и произведённой из него винодельческой продукции - вин, игристых вин, виноматериалов.



Помимо этого, в перечень винодельческой продукции, при производстве которой может оказываться бюджетная поддержка, законом включены ликерные вина с защищённым географическим указанием и наименованием места происхождения и алкогольная продукция, предназначенная для экспортных поставок.



Как подчёркивал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, изменения в законодательство позволят поддержать винодельческую отрасль, а потребителям - получить качественную отечественную продукцию, которая полностью, начиная с выращивания виноградной лозы, произведена в России.



"AK&M" от 01.10.2019