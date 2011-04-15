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01/10/2019
17:28

В.Путин подписал закон о субсидиях российским виноделам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о субсидиях российским виноделам, сообщила Госдума.

Изменения вносятся в статью 78 Бюджетного кодекса РФ.
Закон уточняет, что субсидии могут предоставляться в отношении недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда и произведённой из него винодельческой продукции - вин, игристых вин, виноматериалов.

Помимо этого, в перечень винодельческой продукции, при производстве которой может оказываться бюджетная поддержка, законом включены ликерные вина с защищённым географическим указанием и наименованием места происхождения и алкогольная продукция, предназначенная для экспортных поставок.

Как подчёркивал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, изменения в законодательство позволят поддержать винодельческую отрасль, а потребителям - получить качественную отечественную продукцию, которая полностью, начиная с выращивания виноградной лозы, произведена в России.

"AK&M" от 01.10.2019
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