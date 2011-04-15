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01/10/2019
17:50

Дорогу от МКАД до Коммунарки с тоннелем и эстакадой введут до 2021 года

Дорогу от МКАД до Коммунарки с тоннелем и эстакадой введут до 2021 года, говорится в материалах Стройкомплекса.

Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, заканчиваются монолитно-бетонные работы по сооружению участка тоннеля в рамках строительства дороги МКАД - посёлок Коммунарка - аэропорт Остафьево.

"Уже забетонирована рампа тоннеля на выезде, строители приступили к облицовке стен гранитом", - сказал А.Бочкарев.

Тоннель направленного левоповоротного съезда обеспечит выезд с внутренней стороны МКАД в сторону области. Его длина составит 495 метров. Строители приступили к фасадным работам и монтажу инженерно-технических сетей.

Также возводится эстакада направленного левоповоротного съезда с Калужского шоссе на строящуюся магистраль в сторону области. Её длина - 440.6 м.

Напомним, дорога МКАД - посёлок Коммунарка - аэропорт Остафьево свяжет поселения Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское в Новой Москве и обеспечит выезд к аэропорту Остафьево.

Строительство идёт поэтапно. Так, участок от МКАД до посёлка Коммунарка с тоннелем и съездом введут до конца 2020 года.

"AK&M" от 01.10.2019
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