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01/10/2019
17:55

В поселении Московский появится подстанция скорой помощи на 20 машин

Подстанцию скорой медицинской помощи на 20 машин построят в Новой Москве, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.

По его словам, здание появится на улице Радужная, владение 23А в поселении Московский.

"Оно будет оборудовано для приёма и лечения амбулаторных пациентов. По поручению мэра Сергея Собянина в Адресную инвестиционную программу столицы включено строительство шести подстанций скорой помощи. Это позволит значительно уменьшить нагрузку на действующие учреждения здравоохранения и повысит доступность медицинской помощи для москвичей", - сказал С.Кузнецов.

На первом этаже подстанции помимо стоянки для автомобилей появится мойка, оперативная зона с диспетчерской и помещения для приёма амбулаторных больных.

На втором этаже расположатся комнаты отдыха бригад с гардеробом, столовой и душевыми, на третьем - зона сестры-хозяйки с кладовыми белья, канцтоваров и медицинского оборудования, аптечный пункт и административные кабинеты.

Для отделки используют навесные композитные панели бежевого и коричневого оттенков. Интерьер комнаты отдыха выполнят в спокойной гамме, а цветовое решение коридоров и кабинетов сделают насыщенным.

На прилегающем участке сделают подъездные дороги к зданию и пешеходные дорожки. Рядом с подстанцией обустроят площадку для отдыха и парковку для служебного автотранспорта. Территорию озеленят.

Проектировщик - ООО "ГипроМосПроект". Заказчик - ООО КП "Управление гражданского строительства".

"AK&M" от 01.10.2019
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