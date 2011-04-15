Сборы Ингосстраха в Приволжье за первое полугодие 2019 года выросли на 32%

Объём премии, собранный филиалами Приволжского регионального центра Ингосстраха за первое полугодие 2019 года, составил 3.6 млрд руб., что на 32% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 1.8 млрд руб.(прирост 31%), в том числе сборы по личному страхованию – 330.9 млн руб. (прирост 20%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 1.4 млрд руб. (прирост 36%), страхованию ответственности – 82.2 млн руб. (прирост 7%). Объём страховой премии по ОСАГО составил 1.7 млрд руб. (прирост 33%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 27 млн руб. (прирост 20%), по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 67.1 млн руб. (прирост 38%).



Выплаты филиалов Приволжского регионального центра Ингосстраха за первое полугодие 2019 года составили 1.6 млрд руб., что на 29% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 146.3 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 494.8 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 16.4 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 903.7 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 14 млн руб., по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 12 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Приволжье стали страхование имущества физических и юридических лиц.



Напомним, что в зону ответственности Приволжского регионального центра Ингосстраха входят филиалы в Чувашской Республике, Республиках Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, а также Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 01.10.2019