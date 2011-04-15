Дайджест газеты "Коммерсант" от 3 октября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 3 октября 2019 года.



БЕГЛЫЙ МИНИСТР УКРЫЛСЯ В РОССИЙСКОМ СИЗО

ЗАКОНЧЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА О НАПАДЕНИИ НА ДИПМИССИЮ В КИЕВЕ



Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России завершил расследование громкого уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта Украины, депутата Верховной рады Николая Рудьковского. Попав под следствие на родине, Николай Рудьковский бежал в Россию, где его обвинили в нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году.





БЕЛОРУССКИЕ НАЛОГИ ПЕРЕСЧИТАЛИ В МОСКВЕ

ЗА НАЛОГОВЫЕ МАХИНАЦИИ АРЕСТОВАЛИ УПРАВЛЯЮЩУЮ МИНСКИХ КЛУБОВ



Как стало известно "Ъ", в Москве для экстрадиции в Белоруссию была арестована Виктория Аверьянова, гендиректор ЗАО "Интек", владеющего популярными клубами в Минске. Следственный комитет Белоруссии обвиняет женщину в уклонении от уплаты налогов, то есть в преступлении, которое не является арестным в России. Скандальность ситуации придает тот факт, что летом суд уже отклонял требование о взятии предпринимателя под стражу.





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"AK&M" от 02.10.2019