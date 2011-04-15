Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 3 октября

Банк России установил на 3 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.7924

1 Азербайджанский манат 38.5735

100 Армянских драмов 13.7392

91 Белорусский рубль 31.2870

1 Болгарский лев 36.5117

91 Бразильский реал 15.7402

100 Венгерских форинтов 21.3246

1000 Вон Республики Корея 54.3503

10 Гонконгских долларов 83.4725

10 Датских крон 95.6612

1 Доллар США 65.4399

1 Евро 71.4669

100 Индийских рупий 92.0347

100 Казахстанских тенге 16.8224

1 Канадский доллар 49.4521

100 Киргизских сомов 93.7329

10 Китайских юаней 91.5448

10 Молдавских леев 36.9300

1 Новый туркменский манат 18.7239

10 Норвежских крон 71.5417

1 Польский злотый 16.3037

1 Румынский лей 15.0385

1 СДР (специальные права

заимствования) 89.1305

1 Сингапурский доллар 47.2524

10 Таджикских сомони 67.5334

1 Турецкая лира 11.3981

10000 Узбекских сумов 69.3587

10 Украинских гривен 26.3364

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.2817

10 Чешских крон 27.7452

10 Шведских крон 66.1076

1 Швейцарский франк 65.5251

10 Южноафриканских рэндов 42.5103

100 Японских иен 60.7641

"AK&M" от 02.10.2019