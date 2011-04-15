Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 3 октября

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Банк России установил на 3 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России
1 Австралийский доллар 43.7924
1 Азербайджанский манат 38.5735
100 Армянских драмов 13.7392
91 Белорусский рубль 31.2870
1 Болгарский лев 36.5117
91 Бразильский реал 15.7402
100 Венгерских форинтов 21.3246
1000 Вон Республики Корея 54.3503
10 Гонконгских долларов 83.4725
10 Датских крон 95.6612
1 Доллар США 65.4399
1 Евро 71.4669
100 Индийских рупий 92.0347
100 Казахстанских тенге 16.8224
1 Канадский доллар 49.4521
100 Киргизских сомов 93.7329
10 Китайских юаней 91.5448
10 Молдавских леев 36.9300
1 Новый туркменский манат 18.7239
10 Норвежских крон 71.5417
1 Польский злотый 16.3037
1 Румынский лей 15.0385
1 СДР (специальные права
заимствования) 89.1305
1 Сингапурский доллар 47.2524
10 Таджикских сомони 67.5334
1 Турецкая лира 11.3981
10000 Узбекских сумов 69.3587
10 Украинских гривен 26.3364
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.2817
10 Чешских крон 27.7452
10 Шведских крон 66.1076
1 Швейцарский франк 65.5251
10 Южноафриканских рэндов 42.5103
100 Японских иен 60.7641
"AK&M" от 02.10.2019