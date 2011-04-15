ЦБ объявил учётную цену золота на 3 октября - 3122.35 руб./г против 3067.01 руб./г на 2 октября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 3 октября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3122.35 руб./грамм
Серебро: - 36.31 руб./грамм
Платина: - 1838.84 руб./грамм
Палладий: - 3460.98 руб./грамм
---------------------------------------------------------
Цены за последние 5 дней, руб./грамм
26.09 27.09 28.09 01.10 02.10
Золото 3159.17 3114.97 3098.54 3091.60 3067.01
Серебро 38.32 37.14 36.28 35.86 35.79
Платина 11968.74 1918.11 1923.97 1922.38 1843.01
Палладий 3450.45 3406.30 3427.52 3514.31 3487.28