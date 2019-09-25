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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 2 октября, в размере 70.8449 руб. против 70.7169 руб. на 1 октября.
Курс евро за последние 5 дней:
01.10.19 - 70.7169 руб.
28.09.19 - 70.3161 руб.
27.09.19 - 70.3834 руб.
26.09.19 - 70.5868 руб.
25.09.19 - 70.0193 руб.
"AK&M" от 02.10.2019