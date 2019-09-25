ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 2 октября, в размере 70.8449 руб. против 70.7169 руб. на 1 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



01.10.19 - 70.7169 руб.

28.09.19 - 70.3161 руб.

27.09.19 - 70.3834 руб.

26.09.19 - 70.5868 руб.

25.09.19 - 70.0193 руб.































































































































































































"AK&M" от 02.10.2019