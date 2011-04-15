Экономический эффект от цифровой трансформации РЖД составит до 500 млрд руб.

Цифровая трансформация позволит ОАО "РЖД" получить экономический эффект в размере почти полтриллиона рублей до 2025 года. Такое заявление сделал директор по информационным технологиям ОАО "РЖД" Евгений Чаркин, выступая на форуме "Транспортная инфраструктура России" во вторник в Москве, говорится в сообщении компании.



"Цель цифровизации - это повышение качества предоставляемых транспортных и логистических услуг за счёт применения цифровых технологий. Например, благодаря электронно-торговой площадке для желающих отправить груз, срок первого контакта с РЖД сократился с нескольких дней до нескольких минут", - отметил Е.Чаркин.



По его словам, стратегия цифровой трансформации ОАО "РЖД" включает восемь электронных платформ (грузовые и пассажирские перевозки, управление перевозочным процессом, транспортно-логистические узлы) и свыше 50 проектов в этих сферах. При этом РЖД заинтересованы в расширении спектра услуг и разработке новых технологий в сотрудничестве с российскими партнерами.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.





"AK&M" от 02.10.2019