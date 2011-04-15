Utair в 2019 году нарастил долю прямых региональных рейсов и сейчас летает по 93 маршрутам между городами России без пересадок в Москве. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Загрузка региональных рейсов ежемесячно растёт и за 8 месяцев 2019 года прибавила еще 3 процентных пункта до 78%.



Utair совершенствует транспортный коридор Сибирь-Урал-Поволжье-Юг и развивает там крупные трансферные узлы. Жители Сургута и Ханты-Мансийска могут полететь в 14 городов без пересадок в столице, из Тюмени 13 таких рейсов, из Уфы - 8, из Краснодара - 5, из Сочи и Самары - по 6. В высокий летний сезон авиакомпания наращивает количество региональных рейсов.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.





"AK&M" от 02.10.2019