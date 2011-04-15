В районе Дорогомилово изменилась схема движения транспорта

В районе Дорогомилово, в частности на площади Киевского вокзала, изменилась схема движения как личного, так и городского транспорта. Об этом сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения".



На некоторых улицах снижена разрешенная скорость движения, они станут спокойнее - в районе много образовательных учреждений и нет сквозных улиц, по которым обычно ездят быстро, отмечают в ГКУ.



"Наибольшие изменения коснутся площади Киевского вокзала - это большой пересадочный узел, которым ежедневно пользуются 500 тысяч пассажиров различных видов транспорта. Развитие Новой Москвы и Киевского направления железной дороги способствуют росту пассажиропотока - мы отвечаем на этот запрос и развиваем инфраструктуру. Нашим приоритетом было создать удобные условия для всех - для маломобильных граждан, для пользователей городского и ж/д транспорта. В конце сентября завершается первая фаза его обустройства, и площадь становится намного удобнее. Все виды транспорта теперь оптимально распределены, исключено смешение разных потоков транспорта, личных автомобилей, пешеходов: автобусные остановки максимально приближены к метро, выделена отдельная зона для маршрутов наземного транспорта, созданы специальные точки для вызова такси, зоны для быстрой высадки и посадки пассажиров вокзала и две парковки, расширена пешеходная зона в местах наиболее интенсивных потоков прохода пассажиров. Мы ожидаем снижение нагрузк и на 5-7% на ст. метро Киевская за счёт более удобного наземного транспорта", - отметили в пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы.



В ближайшее время на площади также будут размещены навесы с подогревом, стелы пешеходной навигации, инфраструктура для электротранспорта. Навес свяжет Мост Богдана Хмельницкого и площадь, также навесы будут размещены над всеми остановочными площадками.



Чтобы на площади и сейчас было легко ориентироваться, разработана специальная система навигации и установлены временные указатели.



Кроме того, площадь Киевского вокзала и Бережковскую набережную (в районе моста Богдана Хмельницкого) теперь соединяет новый проезд - для въезда и выезда маршрутов наземного транспорта. Выезд на набережную в этом месте будет доступен и для личного транспорта.



Въезд всех видов транспорта на площадь с Большой Дорогомиловской улицы также поменялся - появились новые выделенные полосы и повороты.



Для такси появились специальные зоны - они пронумерованы и туда будет легко вызвать машину через приложение.



Вместе с тем меняются и улицы района Дорогомилово. Внутри жилого квартала, который ограничен Киевской улицей, ТТК и Кутузовским проспектом, разрешенная скорость движения теперь - 40 км/ч. Здесь находится много социальных объектов, в том числе школы и детские сады, куда ходит много детей.



Меняется схема движения и на Смоленской и Большой Дорогомиловской улицах: вводятся выделенные полосы для наземного городского транспорта, изменяются места для разворотов. Новая пешеходная зона обустроена между Дохтуровским переулком и Студенческой улицей.



"AK&M" от 02.10.2019