"Ямал СПГ" увеличил поставки в страны АТР через СМП

ПAO "НОВАТЭК" сообщило, что по итогам III квартала 2019 года 15 танкерных партий СПГ, произведённых с проекта "Ямал СПГ" были направлены в страны АТР напрямую, через Северный морской путь (далее "СМП") в восточном направлении, что составило около 25% всех партий СПГ, отгруженных с проекта за квартал. Об этом говорится в сообщении компании.



По итогам 2019 года планируется увеличить объём поставок по СМП на азиатский рынок более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом.



В настоящее время проект "Ямал СПГ" поддерживается флотом из 13 танкеров ледового класса Arc7 вместе с газовозами более низкого ледового класса, предназначенными для перевозки СПГ. До конца года ожидается ввод в эксплуатацию всех 15 арктических танкеров, что позволит увеличить количество прямых поставок СПГ на восток через СМП.



"Увеличение объёмов поставок по СМП подтверждает приоритетность рынков стран АТР в качестве стратегического направления для будущих поставок СПГ НОВАТЭКа, - отметил первый заместитель председателя правления ПАО "НОВАТЭК" Лев Феодосьев, цитируемый в сообщении. - Дальнейшее развитие навигации по СМП и строительство комплексов по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманске позволит оптимизировать логистическую цепочку компании".



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 28.5% до 130.026 млрд руб. со 101.199 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 20.6% до 452.619 млрд руб. с 375.225 млрд руб., EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий нормализованная - на 31.6% до 233.777 млрд руб. со 177.645 млрд руб.



Во II квартале 2019 года выручка от реализации составила 218.5 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 115.8 млрд руб. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", выросла до 69.2 млрд руб. (22.97 руб. на акцию), или на 115.9%, во II квартале 2019 года.



"AK&M" от 02.10.2019