АЛРОСА выплатит дивиденды за первое полугодие на 28.3 млрд руб. из расчёта 3.84 руб. на акцию

Акционеры ПАО АК "АЛРОСА" приняли решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2019 года на 28.3 млрд руб. из расчёта 3.84 руб. на одну акцию. Об этом говорится в сообщении компании.



Таким образом, на выплату дивидендов компания направит 100% свободного денежного потока за соответствующий период.



Дивидендная доходность за первое полугодие 2019 года составит около 5%.



Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет определён по состоянию на 14 октября 2019 года.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I квартал 2019 года упала на 27% до 24.1 млрд руб. с 32.9 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 70.5 млрд руб. с 96 млрд руб., показатель EBITDA - на 34% до 31.4 млрд руб. с 47.7 млрд руб.



"AK&M" от 02.10.2019