Антимонопольные органы готовят меры по отмене роуминга в ЕАЭС, СНГ и БРИКС

Антимонопольщики готовят меры по отмене роуминга в ЕАЭС, СНГ и БРИКС. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин в ходе рабочей поездки в Киргизскую Республику, говорится в сообщении службы.



А.Голомолзин рассказал, что ранее на основе доклада, подготовленного Штабом по проведению совместных расследований при МСАП "О состоянии конкуренции на рынках телекоммуникаций в государствах - участниках СНГ", ещё в ноябре 2010 года Советом глав правительств СНГ был одобрен комплекс мер по снижению цен на услуги связи в роуминге. Во исполнение этих решений антимонопольными органами Казахстана и России были рассмотрены дела о нарушениях антимонопольного законодательства, в других странах СНГ также были приняты аналогичные меры, позволившие многократно снизить тарифы на услуги международного роуминга в СНГ.



"Работа в этом направлении была продолжена на площадке Международной рабочей группы (МРГ) по вопросам развития конкуренции на рынках международной связи в роуминге. Инициаторами создания и сопредседателями МРГ стали антимонопольные органы Турции и России. В заседаниях МРГ приняли участие представители антимонопольных органов, министерств связи и операторов связи из стран Европы, Азии, Латинской и Северной Америки, Африки. По итогам совместной работы были подготовлены Принципы справедливого роуминга, которые заложили основу для дальнейшей совместной работы по совершенствованию нормативно-правового регулирования и распространению лучшей практики. Получив хороший опыт совместной работы по роумингу и с учетом актуальности проблематики, МРГ расширила повестку целого ряда последних заседаний на более широкий круг антимонопольных и конкурентных вопросов в цифровой экономике", - прокомментировал замглавы ФАС.



Он отметил, что работа по отмене роуминга ведётся по нескольким направлениям, как на многосторонней основе в рамках ЕАЭС, СНГ, БРИКС, так и на двусторонней основе.



"Для создания благоприятных условий для общения и обмена информацией между гражданами государств-членов ЕАЭС необходима комплексная реформа межоператорского взаимодействия операторов-партнёров путём снижения межоператорских роуминговых ставок и ставок на услуги завершения вызова (интерконнект). Такое решение позволяет снизить абонентские тарифы на услуги связи в роуминге до уровня сопоставимого с условиями домашнего региона - "в роуминге как дома". Это показал и опыт Российской Федерации по отмене национального роуминга, который был признан в 2019 году на конкурсе Мировой конкурентной сети и Всемирного Банка лучшей мировой практикой в сфере цифровой экономики. Как показывает международный и отечественный опыт, оказание услуг связи в роуминге на условиях домашнего региона повышает лояльность потребителей, снижение тарифов ведет к соразмерному росту трафика. В результате выигрывают все - и абоненты, и операторы связи", - заключил А.Голомолзин.



В продолжение своей речи замглавы антимонопольного ведомства добавил: "Разработан проект соглашения о создании единого тарифного пространства на услуги завершения международных вызовов между государствами-членами Евразийского экономического союза. Необходимо консолидировать работу по определению условий для оптимизации (снижению и симметричности ставок) ценообразования межоператорских роуминговых тарифов. Аналогичным образом, принятые антимонопольными органами и админстрациями связи в рамках СНГ рекомендации, одобренные главами Правительств стран СНГ, создают необходимые условия для принятия мер на страновом уровне".



"AK&M" от 02.10.2019