На 16 федеральных трассах зафиксировано 100% покрытие мобильной связью. Об этом сообщил Роскомнадзор.



Покрытие услугами мобильной связи хотя бы одним из операторов зафиксировано на М-1 "Беларусь", А-132, М-2 "Крым", М-3 "Украина", М-10 "Россия", А-181, А-180 "Нарва", А-270, Р-23, А-280, А-290, А-147, А-300, А-310, А-320, Р-254.



Полное покрытие всеми операторами связи "большой четвёрки" зафиксировано на восьми автодорогах: М-1 "Беларусь", А-132, М-3 "Украина", М-10, А-181, А-180, А-280, А-310.



Худшее покрытие связью отмечается на трассах Р-257 "Енисей" (ПАО "МТС" - 73.3%, ПАО "МегаФон" - 76.8%, ПАО "ВымпелКом" - 62.8%, ООО "Т2 Мобайл" - 76.8%) и А-360 "Лена" (ПАО "МТС" - 66.6%, ПАО "МегаФон" - 78.4%, ПАО "ВымпелКом" - 28%, ООО "Т2 Мобайл" - 3.9%).



Незначительное изменение процента покрытия мобильной связью на некоторых автодорогах связано с переоформлением операторами связи разрешительных документов и не повлияло (или оказало незначительное влияние) на общий процент покрытия автодорог.



Сведения о покрытии автотрасс мобильной связью представляются по результатам расчетов зон обслуживания базовых станций стандартов GSM-900/1800 (2G) и IMT-2000/UMTS (3G) с учетом выданных разрешений на использование радиочастот, свидетельств о регистрации РЭС, а также данных по радиоконтролю.



"AK&M" от 02.10.2019