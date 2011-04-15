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02/10/2019
11:38

На 16 федеральных трассах зафиксировано 100% покрытие мобильной связью

На 16 федеральных трассах зафиксировано 100% покрытие мобильной связью. Об этом сообщил Роскомнадзор.

Покрытие услугами мобильной связи хотя бы одним из операторов зафиксировано на М-1 "Беларусь", А-132, М-2 "Крым", М-3 "Украина", М-10 "Россия", А-181, А-180 "Нарва", А-270, Р-23, А-280, А-290, А-147, А-300, А-310, А-320, Р-254.

Полное покрытие всеми операторами связи "большой четвёрки" зафиксировано на восьми автодорогах: М-1 "Беларусь", А-132, М-3 "Украина", М-10, А-181, А-180, А-280, А-310.

Худшее покрытие связью отмечается на трассах Р-257 "Енисей" (ПАО "МТС" - 73.3%, ПАО "МегаФон" - 76.8%, ПАО "ВымпелКом" - 62.8%, ООО "Т2 Мобайл" - 76.8%) и А-360 "Лена" (ПАО "МТС" - 66.6%, ПАО "МегаФон" - 78.4%, ПАО "ВымпелКом" - 28%, ООО "Т2 Мобайл" - 3.9%).

Незначительное изменение процента покрытия мобильной связью на некоторых автодорогах связано с переоформлением операторами связи разрешительных документов и не повлияло (или оказало незначительное влияние) на общий процент покрытия автодорог.

Сведения о покрытии автотрасс мобильной связью представляются по результатам расчетов зон обслуживания базовых станций стандартов GSM-900/1800 (2G) и IMT-2000/UMTS (3G) с учетом выданных разрешений на использование радиочастот, свидетельств о регистрации РЭС, а также данных по радиоконтролю.

"AK&M" от 02.10.2019
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