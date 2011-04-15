В Москве 7 октября появятся ещё четыре выделенные полосы

В Москве 7 октября 2019 года появятся ещё четыре выделенные полосы. Об этом сообщила столичная мэрия.



Их организуют на Новослободской, Краснодарской и Марксистской улицах, а также на улице Маршала Шестопалова. Протяжённость каждой из них не превысит 1 км.



По новым полосам для общественного транспорта смогут ездить автобусы и троллейбусы, следующие более чем по 25 маршрутам, в том числе подмосковным. Ежедневно ими пользуются более 120 тыс. пассажиров.



Полосы появятся от Лесной улицы до Вадковского переулка и в обратном направлении (600 м), от Цимлянской улицы до Тихорецкого бульвара в сторону бульвара (300 м), от улицы Москворечье до дома 26, корпуса 1 по Каширскому шоссе в сторону шоссе (500 м) и от переулка Маяковского до Таганской площади по направлению в центр (400 м).



До конца этого года в столице заработают ещё девять выделенок. Семь из них будут короткими - не более 1 км. Так, протяжённость полосы на Ленинградском шоссе составит 200 м, на улице Красного Маяка - 250 м, на Яузской улице и в Орликове переулке - по 400 м каждая, на Минской улице - 450 м, на Самотечной - 470 м, на Головинской эстакаде - 740 м.



Кроме того, в этом году ещё появятся полосы для общественного транспорта в Проектируемом проезде N 5108 длиной два километра и на Калужском шоссе протяжённостью более 18 км.



"AK&M" от 02.10.2019