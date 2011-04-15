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02/10/2019
11:48

В Петербурге и Ленобласти запущена выдача электронных виз

В Петербурге и Ленобласти запущена выдача электронных виз, сообщило Минкомсвязи.

Так, с 1 октября 2019 года граждане 53 государств могут посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе, оформить и получить которую можно через интернет. Проект реализован Минкомсвязью России совместно с МИД, ФСБ и МВД.

Электронная виза выдаётся иностранному гражданину по заявлению, которое заполняется онлайн не позднее чем за четыре дня до даты въезда в Россию. Срок такой визы - до 30 календарных дней с разрешённым сроком пребывания в стране не более восьми суток. Консульский сбор за выдачу электронных виз пока не взимается.

Посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область с использованием электронной визы граждане иностранных государств могут через воздушный пункт пропуска "Санкт-Петербург (Пулково)", автомобильные пункты "Ивангород", "Торфяновка", "Брусничное", "Светогорск", пешеходный пункт "Ивангород", а также морские пункты пропуска "Высоцк", "Большой порт Санкт-Петербург" (участок "Морской вокзал") и "Пассажирский порт Санкт-Петербург".

Ожидается, что упрощение въезда иностранцев положительно скажется на развитии туризма в регионе, в первую очередь за счёт самостоятельных путешественников и гостей из близлежащих государств, посещающих Санкт-Петербург в рамках туров выходного дня.

С момента запуска сервиса по состоянию на 18:00 MSK вторника документы на оформление электронных виз для посещения Санкт-Петербурга и Ленобласти подали более 2.33 тыс. человек.

В 2017 году упрощенный визовый порядок был реализован на территории Дальневосточного федерального округа, а с 1 июля 2019 года - в Калининградской области. С момента реализации проекта электронную визу оформили более 220 тыс. человек, а посетили Россию по таким визам свыше 164 тыс. человек.


"AK&M" от 02.10.2019
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