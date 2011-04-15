МТС выплатят дивиденды за первое полугодие на 17.346 млрд руб. из расчёта 8.68 руб. на акцию

Акционеры ПАО "МТС" приняли решение выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 17.346 млрд руб. из расчёта 8.68 руб. на одну акцию (17.36 руб. на одну АДР). Об этом говорится в сообщении компании.



Дата закрытия списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлена на 14 октября 2019 года. Выплаты по дивидендам должны завершиться не позднее 19 ноября 2019 года.



Напомним, совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2019-2021 годы, в соответствии с которой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО "МТС" (56 руб. за АДР) в течение каждого календарного года.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 14.1% до 17.6 млрд руб. с 15.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9.4% до 118 млрд руб. со 107.9 млрд руб., показатель OIBDA - на 6% до 55.3 млрд руб. с 52.1 млрд руб.





"AK&M" от 02.10.2019