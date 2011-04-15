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02/10/2019
12:03

Федеральный бюджет выделит 1 млрд руб. на мероприятия по известкованию почв

Федеральный бюджет выделит 1 млрд руб. на мероприятия по известкованию почв. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, говорится в материалах Минсельхоза.

По его словам, это позволит существенно повысить урожайность и обеспечить выполнение плановых показателей по сбору зерновых. По предварительной оценке, благодаря мерам господдержки стоимость дополнительно полученных зерновых единиц при реализации запланированных мероприятий по известкованию кислых почв на площади 3.4 млн га составит 66 млрд руб. до 2030 года.


"AK&M" от 02.10.2019
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