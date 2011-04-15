В ТиНАО к 2024 году построят и реконструируют более 500 км дорог

В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) к 2024 году построят и реконструируют более 500 км дорог, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Дорожный каркас будет состоять из основных магистральных трасс -Киевского, Калужского шоссе, МКАД, ЦКАД и многочисленных хордовых соединений, дублирующих основные магистрали. К 2035 году протяжённость улично-дорожной сети ТиНАО превысит 2 тыс. км. Результаты жители округов уже почувствовали", - сказал В.Жидкин.



По его словам, проезжая часть дорог расширена, установлено освещение, светофоры, обустроены тротуары, удобные съезды и выезды, размещены автобусные остановки, внеуличные пешеходные переходы, установлены шумозащитные экраны, благоустроена прилегающая территория.



"Среднее время в пути на автомобиле по ТиНАО уменьшился более чем на 16%, загрузка дорог снизилась почти на 10%, плотность улично-дорожной сети выросла более чем в 1.4 раза", - отметил В.Жидкин.



Он добавил, что в ближайшие три года в Новой Москве планируется ввести 130 км дорог, 38 мостов, тоннелей и эстакад, 27 пешеходных переходов.



Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в ТиНАО проектируется и строится свыше 100 км дорог.





"AK&M" от 02.10.2019