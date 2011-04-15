На МЦД разработаны правила перевоза багажа, сообщил Стройкомплекс.



Как сообщил начальник дирекции МЦД Департамента транспорта столицы Андрей Акимов, в поездах Московских центральных диаметров (МЦД) можно будет бесплатно провозить багаж, габариты трёх измерений которого не превышают 180 см.



"Сейчас пассажир электрички платит за такой багаж 120 руб. - до 100 км в пути - и 240 руб., если расстояние превышает 100 км. Пассажир МЦД заплатит за провоз крупногабаритного багажа 60 руб. за весь путь следования. Будущие пассажиры МЦД часто спрашивают, будет ли бесплатным провоз санок, самокатов, моноколёс, сегвеев. Да, если они вписываются по габаритам до 180 см по трём измерениям", - сказал А.Акимов.



"AK&M" от 02.10.2019