Роснефть испытала катализатор гидроочистки

Компания "РН-Кат", специализированное предприятие НК "Роснефть" по производству катализаторов, провела на базе уфимской группы НПЗ компании промышленные испытания первой партии катализаторов для процессов гидроочистки, которые позволяют производить дизельное топливо в соответствии со стандартом "Евро 5". Об этом говорится в сообщении компании.



Это первый катализатор гидроочистки для российской нефтеперерабатывающей отрасли, способный полностью заменить иностранные аналоги.



Испытания, которые длились в течение месяца, показали, что катализатор собственной разработки позволяет получать дизельное топливо, которое соответствует всем современным техническим требованиям. Катализатор не уступает лучшим мировым аналогам, а по некоторым параметрам даже превосходит их.



Роснефть уделяет особое внимание развитию собственного производства катализаторов для нефтепереработки. Это ключевое направление для обеспечения технологической устойчивости перерабатывающего сегмента компании и снижения зависимости от импортных технологий.



Новое предприятие ООО "РН-Кат" способно не только обеспечивать потребности предприятий НК "Роснефть" в катализаторах процессов гидроочистки, но и поставлять их для коммерческой реализации. Также продукция завода заменит импортные аналоги, что повысит технологическую устойчивость, независимость и экономическую эффективность всей российской нефтеперерабатывающей отрасли.



Напомним, в июне 2019 года Башнефть (входит в группу компаний НК "Роснефть") приобрела 51% акций в уставном капитале завода по производству катализаторов для процессов гидроочистки мощностью до 4 тыс. т в год в городе Стерлитамаке.



Приобретение контрольного пакета акций предприятия позволит обеспечить НПЗ "Роснефти" современными катализаторами гидроочистки российского производства.



В настоящее время ключевую роль в развитии программы импортозамещения производства присадок и катализаторов играют специализированные дочерние предприятия Компании: "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза", "Новокуйбышевский завод катализаторов", а также предприятия из корпоративного научно-проектного комплекса ("РН-ЦИР" и "ВНИИНП"), которые занимаются разработкой и выпуском собственных образцов высокотехнологичной продукции для нефтеперерабатывающей отрасли.



В 2018 году компания начала использовать катализаторы "Ангарского завода катализаторов и органического синтеза" на установках по производству водорода на Куйбышевском НПЗ и Рязанской НПК. Ранее такие же ангарские катализаторы заменили импортные аналоги парового риформинга метана на водородных установках "Башнефть-Уфанефтехим", "Башнефть-Новойл" и Сызранского НПЗ. Доля собственных катализаторов парового риформинга при производстве водорода на НПЗ Компании достигла 77%.



Кроме того, компания провела успешное тестовое испытание катализатора риформинга ПР-81D производства Ангарского завода катализаторов и органического синтеза. Благодаря полученным результатам данная марка катализатора получила широкое применение на установках НПЗ "Роснефти". В настоящее время катализатор успешно применяется на девяти технологических объектах Куйбышевского НПЗ, Сызранского НПЗ, Комсомольского НПЗ и РНПК. В ближайшее время ожидается перевод всех установок каталитического риформинга на катализаторы собственного производства.



Ангарский завод катализаторов и органического синтеза производит более 50 марок катализаторов для различных процессов нефтепереработки и нефтехимии. Суммарная мощность завода составляет около 450 тонн в год, что обеспечивает более 30% установок риформинга бензина на российских предприятиях и более 60% - на НПЗ Роснефти.



На Новокуйбышевском заводе катализаторов в декабре 2016 года введена в эксплуатацию современная установка мощностью 4000 т в год по регенерации катализаторов для процессов гидроочистки и гидрокрекинга, используемых при производстве экологически чистых моторных топлив.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 61.7% до 131 млрд руб. с 81 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий составил 2.077 трлн руб. против 1.722 трлн руб. (+20.6%). Показатель EBITDA увеличился на 42.3% до 548 млрд руб. с 385 млрд руб.



"AK&M" от 02.10.2019