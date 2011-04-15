ВТБ и Сафмар заключили договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений

ВТБ Капитал Управление активами (входит в ВТБ Капитал Инвестиции) и АО НПФ "Сафмар", входящее в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, заключили договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений. Об этом сообщила пресс-служба банка.



ВТБ Капитал Управление активами работает на рынке доверительного управления с 2006 года. Управление пенсионным средствами является одним из ключевых направлений деятельности компании.



АО НПФ "Сафмар" входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Фонд является дочерней компанией ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" (SFIN).



"Сафмар Финансовые инвестиции" - первый в России публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг с фокусом на финансовый сектор экономики. Холдинг является частью АО "Группа Сафмар", одной из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающей активы финансового сектора (страхование, лизинг, негосударственные пенсионные фонды), коммерческую недвижимость и девелопмент, нефтегазовые компании, а также другие нефинансовые активы. Фонд осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению. Является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц. Входит в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), Ассоциацию европейского бизнеса (AEB), Российско-Германскую внешнеторговую палату.



В марте 2019 года к НПФ "Сафмар" был присоединён НПФ "Доверие". НПФ "Сафмар" продолжает выполнять все обязательства перед клиентами присоединённого фонда.



Группа "Сафмар" - одна из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающая промышленные и банковские активы, страхование, лизинг, НПФ, а также нефинансовые активы.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 02.10.2019