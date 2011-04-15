ФНС сократила соотношение долга к поступлениям, говорится в сообщении службы.



"Соотношение долга к поступлениям (DTI) снизилось до 7 %, что является лучшим результатом за последние пять лет", - заявил начальник Управления по работе с задолженностью Вадим Солдатенков, выступая на Форуме по управлению налоговым долгом в Праге.



DTI (debt to income ratio) является общепринятым в мировой практике индикатором эффективности управления долгом. Чем меньше его значение, тем больше обеспечивается поступлений в бюджет от урегулирования задолженности и меньше давление долгового бремени на бизнес.



В.Солдатенков напомнил, что ФНС России обновила сервис "Уплата налогов и пошлин". Любой налогоплательщик, будь то компания, индивидуальный предприниматель или физлицо, может сформировать в сервисе расчетный документ, оплатить налоги за себя или третье лицо, государственную пошлину и др. Кроме того, недавно появилась возможность уплачивать налоги картой иностранного банка.



Внедрение ранжирования долга, то есть мер взыскания с учетом имущественного состояния и платежной дисциплины налогоплательщика, также стало возможным благодаря цифровым механизмам управления долгом. Расширились инструменты уточнения платежа в случае ошибки налогоплательщика при оформлении платежного документа.



Кроме того, налогоплательщикам предоставлены новые возможности для совершенствования согласительных процедур, когда проблемная задолженность погашается по согласованному графику.



Дальнейшее совершенствование передовых практик управления долгом поддержано на законодательном уровне. Законом предусматривается, в том числе: единым налоговым платежом можно будет оплатить НДФЛ; провести зачет переплаты в счет погашения долга вне зависимости от вида налогов; создание публичного реестра как мотивации к погашению задолженности в рамках согласительных процедур, то есть если должник скрывает свои активы от взыскания и уклоняется от уплаты налога, его имущество будет учтено для последующего погашения долга.





"AK&M" от 02.10.2019