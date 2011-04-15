В РФ намолочено почти 110 млн т зерна, по данным на начало недели. Об этом заявил глава Правительства Дмитрий Медведев, говорится в материалах Кабмина.



"Сезонные полевые работы ещё продолжаются. Но уже ясно, что урожай этого года будет лучше, чем прошлогодний, особенно по зерновым и зернобобовым. По данным на начало недели, было намолочено почти 110 млн т зерна. Есть также прирост по масличным культурам. Это позволит нарастить объёмы поставок сельхозпродукции и продовольствия на экспорт и продвинуться в реализации целей, которые определены федеральным проектом по экспорту продукции агропромышленного комплекса", - сказал Д.Медведев.



"AK&M" от 02.10.2019