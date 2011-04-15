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02/10/2019
18:28

В составе ТПУ "Озёрная" построят здание конечной станции троллейбусов

В составе ТПУ "Озёрная" построят здание конечной станции троллейбусов, говорится в материалах Стройкомплекса.

Как сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, слова которого приводятся в сообщении, двухэтажное здание возведут в районе Очаково-Матвеевское в рамках строительства транспортно-пересадочного узла.

"Правительство Москвы уделяет пристальное внимание не только интенсивному строительству дорог, но и созданию комфортных условий труда для работников транспортной инфраструктуры. Здание конечной станции троллейбусов предназначено для отдыха, санитарно-бытового обслуживания и питания персонала, размещения станционных служб и служб устранения мелких неисправностей подвижного состава", - сказал В.Леонов.

По его словам, здесь предусмотрено три комнаты отдыха для водителей, комнаты уборщика и дворника, буфет, кабинет для проведения медосмотров, помещения дежурного слесаря, начальника транспортного узла и др.

Отделку помещений выполнят в соответствии с их назначением, пояснили в Москомэкспертизе.

Напомним, транспортно-пересадочные узлы объединят в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной и позволят пассажирам сократить время в пути.

В столице до 2020 года появится более 250 ТПУ. Часть из них будут плоскостные - в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро.

"AK&M" от 02.10.2019
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