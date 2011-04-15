В Новой Москве продлено разрешение на строительство двух проблемных ЖК, сообщил Стройкомплекс.



Как отметила заместитель председателя Москомстройинвеста Екатерина Храмова, слова которой приводятся в сообщении, "среди них дом N 15 в ЖК "Спортивный квартал" и 32 корпуса в ЖК "Спорт Таун". Это важный шаг, без которого невозможно завершить работы на стройплощадках и получить разрешение на ввод".



Как отметил технический заказчик Capital Group, поданы заявления на продление разрешений на строительство ЖК "Марьино Град", который тоже находится в поселении Филимонковское. Результат ожидается до конца недели.



"Завершены общестроительные работы на корпусах 1-4, 12, 13, 22 в ЖК "Спорт Таун". На территории комплекса прокладывают ливневую канализацию. В корпусе N 15 ЖК "Спортивный квартал" ведется прокладка инженерных сетей, завезены отделочные материалы", - отметил представитель техзаказчика.



Напомним, в ноябре 2017 года Capital Group подписала договор о выполнении функций техзаказчика с застройщиками ООО "СтройПлюс", "МарьиноСтрой" и "МарьиноСтройГрупп" для завершения строительства ЖК "Марьино Град", ЖК "Спортивный квартал", ЖК "Спорт Таун" в поселении Филимонковское.



"AK&M" от 02.10.2019