В Москве зафиксирован высокий спрос на земельные участки, В.Ефимов

Самый высокий спрос на право аренды земельных участков в столице зарегистрирован на городских аукционах в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, это показал анализ результатов за девять месяцев этого года.



"Аукционы по аренде городской земли собрали 149 претендентов с начала года. Это рекорд за последние пять лет. И интерес к торгам растёт из года в год. Так, за тот же период прошлого года в них участвовали 53 предпринимателя, а в 2017-м - 27", - сказал В.Ефимов.



Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что с ростом числа участников аукционов возрастает и конкуренция.



"На земельных торгах в этом году наблюдается 3.9 участника на лот. Годом ранее было в среднем 1.8 претендента на объект. Такая тенденция объясняется ростом числа предложений: наряду с небольшими участками под индивидуальное жилищное строительство город реализует землю под крупные коммерческие проекты - физкультурно-оздоровительные центры, гостиницы, производственные комплексы", - подчеркнул Г.Дегтев.



Он добавил, что немаловажную роль играет информирование инвесторов о том или ином объекте на специальных мероприятиях. Их проводят с участием представителей крупных консалтинговых агентств, экспертов рынка недвижимости.



"Уже не первый раз инвесторы, принимающие участие в аукционах, рассказывают о том, что узнали о городских объектах на роуд-шоу", - пояснил Г.Дегтев.



По итогам девяти месяцев самая высокая борьба зафиксирована на аукционах за право строительства физкультурно-оздоровительных комплексов.



"На лот претендовало 12 инвесторов. Здесь же зафиксировано и самое высокое превышение стартовых цен. Например, итоговая стоимость аренды участка под спорткомплекс на Ореховом бульваре выросла в рекордные 65 раз", - заключил глава Департамента.



Всего с начала года через городские аукционы реализовано 39 земельных участков. Сейчас на Инвестиционном портале столицы доступны 16 площадок разного функционального назначения. Организатор торгов - Департамент столицы по конкурентной политике.



"AK&M" от 02.10.2019