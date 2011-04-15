Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

02/10/2019
17:48

В Москве зафиксирован высокий спрос на земельные участки, В.Ефимов

Самый высокий спрос на право аренды земельных участков в столице зарегистрирован на городских аукционах в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, говорится в материалах Стройкомплекса.

По его словам, это показал анализ результатов за девять месяцев этого года.

"Аукционы по аренде городской земли собрали 149 претендентов с начала года. Это рекорд за последние пять лет. И интерес к торгам растёт из года в год. Так, за тот же период прошлого года в них участвовали 53 предпринимателя, а в 2017-м - 27", - сказал В.Ефимов.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что с ростом числа участников аукционов возрастает и конкуренция.

"На земельных торгах в этом году наблюдается 3.9 участника на лот. Годом ранее было в среднем 1.8 претендента на объект. Такая тенденция объясняется ростом числа предложений: наряду с небольшими участками под индивидуальное жилищное строительство город реализует землю под крупные коммерческие проекты - физкультурно-оздоровительные центры, гостиницы, производственные комплексы", - подчеркнул Г.Дегтев.

Он добавил, что немаловажную роль играет информирование инвесторов о том или ином объекте на специальных мероприятиях. Их проводят с участием представителей крупных консалтинговых агентств, экспертов рынка недвижимости.

"Уже не первый раз инвесторы, принимающие участие в аукционах, рассказывают о том, что узнали о городских объектах на роуд-шоу", - пояснил Г.Дегтев.

По итогам девяти месяцев самая высокая борьба зафиксирована на аукционах за право строительства физкультурно-оздоровительных комплексов.

"На лот претендовало 12 инвесторов. Здесь же зафиксировано и самое высокое превышение стартовых цен. Например, итоговая стоимость аренды участка под спорткомплекс на Ореховом бульваре выросла в рекордные 65 раз", - заключил глава Департамента.

Всего с начала года через городские аукционы реализовано 39 земельных участков. Сейчас на Инвестиционном портале столицы доступны 16 площадок разного функционального назначения. Организатор торгов - Департамент столицы по конкурентной политике.

"AK&M" от 02.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100