В столице создаются все условия, необходимые для решения вопросов, связанных с цифровизацией, П.Бирюков

В столице создаются все условия, необходимые для решения вопросов, связанных с цифровизацией. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, выступая на международном форуме "Российская энергетическая неделя-2019", сообщила столичная мэрия.



"Мы сегодня говорим о том, что системами жизнеобеспечения надо управлять, начиная от квартиры, от конкретного потребителя. И сейчас на уровне правительства Москвы, на уровне всех наших систем отрабатывается эта работа", - подчеркнул П.Бирюков.



В числе основных направлений - дистанционный сбор данных, применение интеллекта, вопросы подключения резервных мощностей. Кроме того, создаётся центр управления городским хозяйством, в котором будут применять самые современные технологии. Его планируется открыть через 2.5 года.



По словам П.Бирюкова, цифровизация особенно необходима на предприятиях.



"Особенно это касается вопросов топливно-энергетического хозяйства. Это вопросы подачи тепла, это электроэнергия, это водоснабжение и канализование, газоснабжение и так далее", - добавил он.



П.Бирюков отметил, что применение цифровизации уже приводит к видимым результатам. Так, сократились операционные расходы. Потери на электросетях уменьшились с восьми до 5.3%. При этом объёмы потребления электроэнергии остаются на прежнем уровне.



"Несмотря на то, что площадь городской недвижимости ежегодно увеличивается примерно на девять миллионов квадратных метров, потребление электрической энергии сохраняется на том же уровне, что было девять лет назад. Потребление газа за счёт применения умных технологий сокращается. Мы за девять лет сократили потребление газа на 30 с лишним процентов", - рассказал он.



Применение цифровизации позволяет оперативно реагировать на неполадки системы газоснабжения. В среднем время устранения нарушений сократилось до полутора минут.



"Система автоматически срабатывает, перекрывает кран. Для этого была проведена огромная работа - шесть систем газообразующих станций за шесть лет были капитально переоборудованы", - сообщил П.Бирюков.



Ещё один пример использования принципов цифровизации - высоковольтная электроподстанция "Медведевская" ПАО "МОЭСК". При её строительстве применялись умные технологии.



"AK&M" от 02.10.2019