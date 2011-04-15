Правкомиссия одобрила "дорожные карты" по развитию "сквозных" цифровых технологий в России

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Максимом Акимовым одобрил все семь "дорожных карт" по развитию "сквозных" цифровых технологий в России до 2024 года. Об этом сообщил Ростех.



Компании госкорпорации "Ростех" стали разработчиками "дорожных карт" по распределенному реестру и технологиям беспроводной связи, а также приняли непосредственное участие в разработке дорожных карт по искусственному интеллекту, компонентам робототехники и сенсорики, а также новым производственным технологиям.



Две из семи одобренных правительством "дорожных карт" по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий на период с 2019 по 2024 год были разработаны в Ростехе. "Дорожную карту" по "Системам распределённого реестра" разработал входящий в госкорпорацию Новосибирский институт программных систем (НИПС), а "дорожную карту" по "Технологиям беспроводной связи" - Национальный центр информатизации (НЦИ). Кроме того, НЦИ принял непосредственное участие в разработке дорожных карт по "Искусственному интеллекту", "Новым производственным технологиям" и "Компонентам робототехники и сенсорики", поскольку в них вошли разработанные НЦИ "дорожные карты" по "Большим данным" и "Промышленному интернету".



"Дорожные карты" по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий - основополагающий стратегический инструмент технологического развития государства, который обозначил приоритеты и ориентиры для дальнейшего планирования деятельности государства и ведущих отечественных компаний и организаций. Это пошаговый план мероприятий, необходимых для развития каждой из технологий, указанных в национальной программе "Цифровая экономика".



31 марта 2019 года компании Ростеха выиграли четыре конкурса Росатома и стали операторами разработки "дорожных карт". "Дорожную карту" по "Системам распределенного реестра" разрабатывал НИПС, а НЦИ получил право разработать "дорожные карты" по "Технологиям беспроводной связи", "Большим данным" и "Промышленному интернету".



В рамках конференции ЦИПР-2019 в мае 2019 года наблюдательный совет АНО "Цифровая экономика" под руководством помощника президента Российской Федерации Андрея Белоусова и заместителя председателя Правительства Российской Федерации Максима Акимова решил развивать "сквозную" цифровую технологию "Большие данные" в рамках дорожной карты по "Искусственному интеллекту", а "Промышленный интернет" - в рамках "Новых производственных технологий", "Технологий беспроводной связи" и "Компонентов робототехники и сенсорики". В результате мероприятия дорожных карт по этим двум технологиям стали частью соответствующих "дорожных карт".



"AK&M" от 02.10.2019