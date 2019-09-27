ЦБ РФ установил официальный курс евро на 4 октября в размере 71.2991 руб. против 71.4669 руб. на 3 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



03.10.19 - 71.4669 руб.

02.10.19 - 70.8449 руб.

01.10.19 - 70.7169 руб.

28.09.19 - 70.3161 руб.

27.09.19 - 70.3834 руб.

































































































































































































"AK&M" от 03.10.2019