Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 4 октября

Банк России установил на 4 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.7421

1 Азербайджанский манат 38.3915

100 Армянских драмов 13.6629

1 Белорусский рубль 31.2995

1 Болгарский лев 36.4962

1 Бразильский реал 15.7760

100 Венгерских форинтов 21.4279

1000 Вон Республики Корея 54.0849

10 Гонконгских долларов 83.0522

10 Датских крон 95.6167

1 Доллар США 65.1312

1 Евро 71.2991

100 Индийских рупий 91.7147

100 Казахстанских тенге 16.7336

1 Канадский доллар 48.8863

100 Киргизских сомов 93.2910

10 Китайских юаней 91.1130

10 Молдавских леев 36.7485

1 Новый туркменский манат 18.6355

10 Норвежских крон 71.3165

1 Польский злотый 16.3996

1 Румынский лей 15.0332

1 СДР (специальные права

заимствования) 88.7667

1 Сингапурский доллар 47.1180

10 Таджикских сомони 67.2149

1 Турецкая лира 11.4287

10000 Узбекских сумов 69.1047

10 Украинских гривен 26.2092

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.1374

10 Чешских крон 27.6977

10 Шведских крон 65.8450

1 Швейцарский франк 65.1182

10 Южноафриканских рэндов 42.9580

100 Японских иен 60.7454

"AK&M" от 03.10.2019