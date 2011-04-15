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03/10/2019
14:39

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 4 октября

Банк России установил на 4 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России


1 Австралийский доллар 43.7421
1 Азербайджанский манат 38.3915
100 Армянских драмов 13.6629
1 Белорусский рубль 31.2995
1 Болгарский лев 36.4962
1 Бразильский реал 15.7760
100 Венгерских форинтов 21.4279
1000 Вон Республики Корея 54.0849
10 Гонконгских долларов 83.0522
10 Датских крон 95.6167
1 Доллар США 65.1312
1 Евро 71.2991
100 Индийских рупий 91.7147
100 Казахстанских тенге 16.7336
1 Канадский доллар 48.8863
100 Киргизских сомов 93.2910
10 Китайских юаней 91.1130
10 Молдавских леев 36.7485
1 Новый туркменский манат 18.6355
10 Норвежских крон 71.3165
1 Польский злотый 16.3996
1 Румынский лей 15.0332
1 СДР (специальные права
заимствования) 88.7667
1 Сингапурский доллар 47.1180
10 Таджикских сомони 67.2149
1 Турецкая лира 11.4287
10000 Узбекских сумов 69.1047
10 Украинских гривен 26.2092
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.1374
10 Чешских крон 27.6977
10 Шведских крон 65.8450
1 Швейцарский франк 65.1182
10 Южноафриканских рэндов 42.9580
100 Японских иен 60.7454

"AK&M" от 03.10.2019
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