Повтор! А.Дворкович возглавил совет директоров VEB Ventures

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович возглавил совет директоров компании VEB Ventures (ООО "ВЭБ Инновации"). Об этом говорится в сообщении ВЭБ.РФ.



Решение принято на заседании 1 октября.

Также в совет директоров вошли директор фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, Директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, генеральный директор, председатель правления Российской венчурной компании Александр Повалко, генеральный директор АО "Киви" Сергей Солонин.



VEB Ventures - компания группы ВЭБ.РФ, созданная для поддержки высокотехнологичных проектов через прямые сделки и управление венчурными фондами. Среди приоритетов VEB Ventures - финансирование перспективных компаний с привлечением собственных средств, средств частных и государственных фондов, а также содействие российским стартапам в выходе на международные рынки.



Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



"AK&M" от 03.10.2019