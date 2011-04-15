Дайджест газеты "Коммерсант" от 3 октября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 3 октября 2019 года.



С ДЕЛА ДИСПЕТЧЕРОВ СЛЕТАЮТ СУДЬИ

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ВИНОВНИКОВ ГИБЕЛИ КРИСТОФА ДЕ МАРЖЕРИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНО





Как стало известно “Ъ”, Солнцевский райсуд Москвы вчера в третий раз начал рассматривать уголовное дело трех авиадиспетчеров, по вине которых, как считает следствие, при взлете в аэропорту Внуково в 2014 году потерпел катастрофу бизнесджет Falcon 50 с президентом компании Total Кристофом де Маржери на борту. Очередной возврат дела был связан с тем, что рассматривавшая его судья вместе с двумя коллегами была отправлена в отставку.





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"AK&M" от 03.10.2019