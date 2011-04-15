ЦБ объявил учётную цену золота на 4 октября - 3149.40 руб./г против 3122.35 руб./г на 3 октября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 4 октября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3149.40 руб./грамм
Серебро: - 36.85 руб./грамм
Платина: - 1863.67 руб./грамм
Палладий: - 3545.17 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
27.09 28.09 01.10 02.10 03.10
Золото 3114.97 3098.54 3091.60 3067.01 3122.35
Серебро 37.14 36.28 35.86 35.79 36.31
Платина 11918.11 1923.97 1922.38 1843.01 1838.84
Палладий 3406.30 3427.52 3514.31 3487.28 3460.98