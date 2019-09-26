ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 3 октября, в размере 65.4399 руб. против 65.0670 руб. на 2 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



02.10.19 - 65.0670 руб.

01.10.19 - 64.6407 руб.

28.09.19 - 64.4156 руб.

27.09.19 - 64.2888 руб.

26.09.19 - 64.1873 руб.





























































"AK&M" от 03.10.2019