ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня,3 октября, в размере 71.4669 руб. против 70.8449 руб. на 2 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



02.10.19 - 70.8449 руб.

01.10.19 - 70.7169 руб.

28.09.19 - 70.3161 руб.

27.09.19 - 70.3834 руб.

26.09.19 - 70.5868 руб.

































































































































































































"AK&M" от 03.10.2019