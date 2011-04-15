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03/10/2019
10:09

Повтор! КАМАЗ перешёл на оформление электронных ПТС

КАМАЗ приступил к процедуре оформления электронного паспорта транспортных средств. Об этом говорится в сообщении компании.

Отметим, что страны Таможенного союза намерены перейти на единый электронный формат паспортов с 1 ноября 2019 года.

Как пояснил заместитель директора по поставкам и отгрузке АО "ТФК "КАМАЗ" Максим Вахницкий, слова которого приводятся в сообщении, первая партия из семи товарных автомобилей с электронными паспортами была выпущена ещё в декабре 2018 года. На сегодня такие виртуальные документы оформлены на 230 единиц автотехники.Первыми по лизинговой сделке были отправлены седельные тягачи КАМАЗ-5490.

В целом, перевод моделей на ЭП производится поэтапно: с июля этого года переведены серийные шасси, в августе перечень был дополнен тягачами и бортовыми автомобилями, а с сентября ЭП сопровождают малые партии автомобилей, самосвальную технику.

Также участниками проекта являются заводы-изготовители спецтехники, банковские, кредитно-лизинговые структуры, ГИБДД и МВД РФ, таможенные и налоговые службы, станции техосмотра, дилерские, сервисные организации.

Электронный паспорт содержит значительно больше информации. Если в бумажном было 25 информационных полей, то в электронном их - 132. При этом 94 поля заполняет КАМАЗ как организация-изготовитель, обозначая все базовые технические характеристики автомобиля. После того, как машина ставится на учёт в ГИБДД, ЭП уже "живёт своей жизнью" и, по сути, является досье автомобиля: далее в него вносится вся информация о гарантиях, ремонте, купле-продаже, смене собственника и прочее.

У ЭП масса плюсов. Вся информация из разных структур концентрируется в одном месте, налицо прозрачность истории автомобиля, достоверность данных. ЭП защищён от краж и подделок, его нельзя потерять, потому что он хранится в системе, в "облаке". Стоимость услуг по оформлению ЭП при обработке в ГИБДД наполовину дешевле, чем бумажного.

В группу компаний "КамАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КамАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Подразделения компании в январе-июле 2018 года выпустили 21.537 тыс. машкомплектов, что на 5.4% превысило аналогичный показатель прошлого года.

Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.

Прибыль ПАО "КАМАЗ" по МСФО за 2018 год снизилась до 1.588 млрд руб. по сравнению с 3.455 млрд руб. годом ранее. Консолидированная выручка группы организаций увеличилась на 19% по сравнению с 2017 годом и составила почти 187 млрд руб.

"AK&M" от 03.10.2019
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